Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Курской областью

«27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.В четверг Минобороны России сообщило, что российская противовоздушная оборона перехватила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Курчатова, расположенного рядом с Курской атомной электростанцией.

По информации ведомства, 26 октября около 21:00 была предотвращена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью самолетного типа БПЛА на объекты на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

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