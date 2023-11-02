Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА на объекты в Крыму

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины пытались атаковать объекты в Крыму.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.По данным Минобороны, системы ПВО сбили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотникМинобороны России вечером, 31 октября, сообщило о пресечении попытки киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью дрона. Прочитайте больше ⮕

Над Белгородской областью силы ПВО сбили беспилотникМинобороны России вечером, 31 октября, сообщило о пресечении попытки киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью дрона. Прочитайте больше ⮕

Два украинских дрона уничтожены в Курской областиМинобороны России сообщило об отражении атаки беспилотников в ночь на среду в Курской области. Прочитайте больше ⮕

Российские военные сбили вражеский БПЛА над Белгородской областьюМинобороны сообщило о предотвращенной атаке ВСУ на российские территории. Прочитайте больше ⮕

Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Россию с помощью БПЛАОколо 16:00 по московскому времени 31 октября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны. Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ доложил о ночной атаке на объекты ХАМАС в ГазеАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ночной атаке на объекты ХАМАС в Газе, включая оперативные штабы. Прочитайте больше ⮕