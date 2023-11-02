Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА на объекты в Крыму

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины пытались атаковать объекты в Крыму.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.По данным Минобороны, системы ПВО сбили один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.
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