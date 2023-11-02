Минобороны показало кадры совместной работы расчетов минометов «Поднос» и «Галл»

На линии боевого соприкосновения с противником артиллерийские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) продолжают выполнять боевые задачи на минимальных дистанциях от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» ведут беспокоящий огонь с различных замаскированных позиций по маршрутам ротации, подвоза боеприпасов и точек эвакуации противника. Военнослужащие подходят на удаление около 2-3 км от позиций украинских солдат.

«Работаем по блиндажам, по пехоте, по точкам эвакуации. У врага была ротация, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там, 8-10 человек . Цели получаем от корректировщика, корректировщики дают цель, и мы уже отрабатываем», — поделился командир миномета с позывным Наколка. headtopics.com

В это же время, действуя за линией фронта на удалении от противника максимум в один километр, минометчики подразделений спецназа ЦВО используют бесшумные минометы «Галл», отрабатывая по пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета беспилотных летательных аппаратов, оставаясь незамеченными для противника. Корректировку огня и объективный контроль огневого поражения осуществляют беспилотные летательные аппараты.

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28 октября заместитель командира минометного взвода с позывным Струна рассказал, что расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожил колонну из автомобилей ВСУ под Соледаром. Военнослужащий отметил, что расчет миномета «Василек» на указанном участке фронта работает ежедневно днем и ночью. Корректируют работу орудия с помощью беспилотников.

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