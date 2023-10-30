Минобороны сообщило о пресечении массовой атаки Крыма ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщили и Минобороны России. ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 13:00 мск, уточнили в военном ведомстве.

Целями были объекты на территории полуострова. Все ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. 29 октября Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских беспилотников в небе над Черным морем и западной частью Крыма. Все аппараты – беспилотники самолетного типа – были уничтожены.

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