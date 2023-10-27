Мини-футбольный «КПРФ» в серии пенальти уступил «Тюмени» в чемпионате России

Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии пенальти точнее были хозяева площадки – 3:1.

Первый тайм остался за «Тюменью», в составе которой отличились Артем Антошкин и Камиль Герейханов. После перерыва «КПРФ» перевернул ход игры и сравнял счёт. Отличились Янар Асадов, Чавес Шимбинья и Арсер Багиров. Но в серии пенальти столичный клуб уступил.Мини-футбол. Чемпионат России. СуперлигаГолы: Антошкин, 3, Герейханов, 5, Емельянов, 33 — Асадов, 22, Шимбинья, 28, Багиров, 38.

Прочитайте больше:

championat »

– пропустил 4 шайбы от «Питтсбурга» и был заменен на Просветова. Иван дебютировал за «Колорадо»«Колорадо» уступил «Пингвинс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Прочитайте больше ⮕

Агент Кутицкого: почему оперировали в России? Не думаю, что «Динамо» экономилоФутбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему операцию игроку «Динамо» Александру Кутицкому делали в России. Прочитайте больше ⮕

Эдуард Карартынян одержал победу на этапе юниорского Гран-при России в КрасноярскеЭдуард КЭдуард Карартынян стал победителем третьего этапа юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Победитель ЮГП Каратынян — об артистизме: из-за волнения иногда не могу улыбатьсяЭдуард Карартынян прокомментировал победу, одержанную на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Фигурист Угожаев: на прыжковом ЧР поменялись правила, буду делать флип и лутцНиколай Угожаев дал комментарий после выступления на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Учительница младших классов скончалась на рабочем месте в российском регионеВ Тюмени учительница младших классов умерла в школе перед уроком Прочитайте больше ⮕