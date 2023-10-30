Министр спорта Франции о нападении на автобус «Лиона»: «Я возмущена. Были и неприемлемые действия на стадионе: нацистские приветствия, обезьяньи крики, гомофобные кричалки»

Газзаев об Абаскале: «Далекий от футбола человек. Он не готов к «Спартаку», и это не его вина, а беда тех, кто его позвал»

Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически»

Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер» Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание» headtopics.com

Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?»

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Министр спорта Франции прокомментировал нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕

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Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус «Лиона»Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался об инциденте с нападением фанатов «Марселя» на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕

Экс-игрок «ПСЖ» — о нападении фанатов на автобус «Лиона»: через год будут ОИ. Мне страшноБывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» Жан-Мишель Ларке высказался о нападении фанатов «Марселя» на автобус с футболистами и тренерским штабом «Лиона». Прочитайте больше ⮕

«Марсель» сделал заявление о нападении фанатов на автобус «Лиона»Пресс-служба футбольного клуба «Марсель» выступила с официальным заявлением по поводу нападения болельщиков на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕

Ловрен призвал правительство Франции принять меры после нападения фанатов на автобусЗащитник «Лиона» Деян Ловрен отреагировал на инцидент в Марселе, где местные болельщики атаковали автобус команды. Прочитайте больше ⮕