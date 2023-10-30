Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на Купянском направлении

Сообщение российского военного ведомства гласит, что подразделениями Западной группировки войск ВС РФ на Купянском направлении в ходе активных действий при поддержке авиации, артиллерийского огня и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Отмечается, что атаки удалось отразить в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка в Харьковской области.

В министерстве уточнили, что потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, а также 2 танка, 3 боевые машины пехоты (БМП) и 2 автомобиля.

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