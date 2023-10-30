HEAD TOPICS

Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на Купянском направлении

 / Источник: mkomsomolets

Министерство обороны РФ сообщило журналистам, что группировка войск «Запад» за последние сутки отразила девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Источник

mkomsomolets

Сообщение российского военного ведомства гласит, что подразделениями Западной группировки войск ВС РФ на Купянском направлении в ходе активных действий при поддержке авиации, артиллерийского огня и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Отмечается, что атаки удалось отразить в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка в Харьковской области.

В министерстве уточнили, что потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, а также 2 танка, 3 боевые машины пехоты (БМП) и 2 автомобиля.

Россия Последние новости

Прочитайте больше:mkomsomolets »

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на Купянском направленииРоссийские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Войска РФ отбили почти 10 атак ВСУ на Купянском направленииРоссийские войска на Купянском направлении отбили несколько атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили украинский арсенал в Черкасской областиКроме того, сообщается об отражении атак украинских войск на разных участках фронта. Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ сообщило о подавили артрасчетов ВСУ на Краснолиманском направленииВоенные российской группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ ликвидировали минометный расчет ВСУНачальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 29 октября сообщил, что российские военные отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Прочитайте больше ⮕

Губернатор Севастополя сообщил об отражении вероятных атак ВСУЧерноморский флот, предварительно, отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над морем на внешнем рейде Севастополя, сообщил 30 октября губернатор города Михаил Развожаев«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — отметил он в Telegram-канале. Прочитайте больше ⮕