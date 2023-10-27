Минобороны сообщило о назначении Виктора Афзалова главнокомандующим ВКС России

Неделей ранее о назначении генерал-полковника Виктора Афзалова на пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами, который раньше занимал Сергей Суровикин, сообщили госагентства со ссылками на источник. Скриншот сайта Минобороны До этого Афзалов был временно исполняющим обязанности главкома.

Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО в 1989 году, а затем учился также в Военном университете ПВО и в военной академии Генштаба, из которой выпустился в 2000 году. В его биографии сообщается, что он «прошел должности от начальника расчета до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО». В июле 2017 года Афзалов в звании генерал-майора был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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