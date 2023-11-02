Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВоеннослужащие группировки российских войск"Центр" за прошедшие сутки поразили 160 целей Вооружённых сил Украины. Также противник лишился двух командно-наблюдательных пунктов и десятков артрасчётов, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, удары были нанесены по объектам ВСУ на Краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества тяжёлые потери понесли штурмовые группы 67-й мехбригады ВСУ, атакованные российской авиацией и артиллерией.

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