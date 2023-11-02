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Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard

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Министерство обороны России показало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении Вооружённых сил...

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Минобороны показало видео уничтожение танка Leopard на запорожском направленииМинистерство обороны России показало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ).«Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ»,

В Минобороны отметили, что танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.

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