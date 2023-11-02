Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard

Минобороны показало видео уничтожение танка Leopard на запорожском направленииМинистерство обороны России показало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ).«Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ»,

В Минобороны отметили, что танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.

Минобороны показало видео уничтожения дроном танка ВСУ в районе СпорногоВооруженные силы России продолжают уничтожать украинскую технику в зоне проведения спецоперации Прочитайте больше ⮕

Минобороны опубликовало видео уничтожения танков Leopard на купянском направленииНа купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» уничтожили два танка Leopard. Кадры уничтожения 31 октября публикует Минобороны России. Прочитайте больше ⮕

МО РФ показало кадры уничтожения танка Leopard ВСУ на купянском направленииБоевую машину поразили прямым попаданием из ПТРК. Прочитайте больше ⮕

Появилось видео уничтожения танка Leopard 2А6 под АвдеевкойВ сети появилось видео уничтожения в боях под Авдеевкой танка Leopard 2А6. Операторы беспилотника обнаружили два западных танка, после чего начали корректировать огонь. Через некоторое время один из танков загорелся, и из него начали вылезать бойцы Вооруженных сил Украины. Прочитайте больше ⮕

Из-под земли достали: ХАМАС показал видео уничтожения израильского танка в секторе ГазаАрмия обороны Израиля заявила о расширении наземной операции в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Минобороны отчиталось об уничтожении немецкого танка LeopardРоссийские военнослужащие «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике трех штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 1 ноября, журналистам отчитались в Министерстве обороны. Прочитайте больше ⮕