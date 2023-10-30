Минобороны РФ заявило о потере ВСУ танка Leopard на запорожском направлении

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 220 военнослужащих, 2 танка, включая танк Leopard производства Германии. Об этом сообщили в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Там добавили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица "Мста-Б".

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