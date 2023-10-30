Минздрав Дагестана опроверг сообщения о погибшем полицейском в аэропорту

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

Министерство здравоохранения Дагестана опровергло сообщения о погибшем полицейском во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, пишет Telegram-канал Baza.

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