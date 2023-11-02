Микель Артета взял на себя ответственность за вылет из кубка английской лиги

Главный тренер «Арсенала»«Я разочарован, и ответственность лежит на мне. Мы были недостаточно хороши, не боролись достаточно рьяно. Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет, насколько важной будет игра.

В целом мы не были даже близки к нужному уровню. Это футбол, каждый матч уникален. То, что случилось несколько дней назад, уже забыто. Мы недостаточно активно угрожали воротам. Я хотел намного большего от своей команды. Многое необходимо улучшить.

После сегодняшней игры нам нужно понять, как это поражение использовать для победы над «Ньюкаслом». Мы должны прочувствовать эту боль», – приводит слова Артеты Sky Sports. После 10 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает второе место с 24 очками. Лидирует в таблице «Тоттенхэм» (26 очков). headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Тен Хаг высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» после вылета клуба из Кубка лигиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды из Кубка английской лиги. Прочитайте больше ⮕

Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка лигиСостоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт турнира. Прочитайте больше ⮕

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» и прошёл в 1/4 финала Кубка лигиЗавершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Прочитайте больше ⮕

«Челси» обыграл «Блэкберн» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги. «Арсенал» вылетел из турнираЗавершились два матча 1/8 финала Кубка английской лиги. Прочитайте больше ⮕

«МЮ» и «Ньюкасл» играют низовые матчи. В четырех последних сыграл тотал меньше 2,5«Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Прочитайте больше ⮕

7-матчевый тренд «Ливерпуля» сыграет с «Борнмутом» за 2.60«Борнмут» встретится с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Прочитайте больше ⮕