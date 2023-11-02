Мигранты стали уезжать из Канады в поисках лучшей жизни

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Институт канадского гражданства (Institute for Canadian Citizenship) выяснил, что прибывающие в страну мигранты все реже остаются там, предпочитая двигаться дальше в поисках лучшей жизни. Кто-то возвращается к себе на родину, кто-то едет дальше, но с 80-х годов прошлого века количество иммигрантов, оседающих в Канаде, неуклонно снижается.

Если в 1980-е годы свой путь продолжали порядка 18% переселенцев, а в середине 1990-х более 20%, то в 2017-2019 годах доля мигрантов, которые так и не смогли найти себе применение в стране кленового листа, перевалила за половину.

Вместе с тем, согласно исследованиям, иммигранты имеют огромное значение для экономики страны. «Будущее процветание Канады зависит от иммиграции», – говорится в исследовании. Мигранты заполняют рынок труда, улучшают соотношение работающих граждан и пенсионеров, напрямую влияют на рост ВВП страны, нормализуют демографию. headtopics.com

В связи с этим авторы исследования призывают власти Канады уделить пристальное внимание вопросам иммиграции, создавая потенциальным гражданам страны условия для нормальной жизни и работы.

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