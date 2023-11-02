Месси назвал гол, который стал самым запоминающимся для него

«Я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов», — сказал Месси.Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Лионель Месси и Диего Марадона не являются лучшими футболистами, отметив величие бразильца Пеле.

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