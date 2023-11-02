Месси назвал свой любимый гол в карьере

Аргентинский форвард Лионель . Его слова приводятся на странице награды «Золотой мяч» в соцсети X. «Гол, который я всегда вспоминаю, — тот, что был забит 'Реалу', когда мы победили на 'Бернабеу' 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году», — сказал футболист. 30 октября аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах. Месси, на данный момент выступающий за американский клуб «Интер Майами», играл за «Барселону» до 2021 года. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Затем форвард перешел в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

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