Меликов доложил Путину о наказании для организаторов погромов в Махачкале

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание ждет организаторов и участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в МахачкалеГлава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. «Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения», — заявил он. Прочитайте больше ⮕

Аэропорт Махачкалы возобновил свою работуГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил в публикации в своем телеграм-канале, что аэропорт в Махачкале возобновил свою работу после произошедших в воскресенье беспорядков Прочитайте больше ⮕

Меликов заявил о продолжающихся задержаниях участников беспорядков в МахачкалеГлава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике сотрудники правоохранительных органов продолжают задерживать людей, участвовавших в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана: задержания участников беспорядков продолжаютсяГлава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕