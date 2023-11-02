Меликов доложил Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

О том, какое наказании грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину. Об этом он сам рассказал журналистам в четверг, 2 ноября.

Напомним, что в воскресенье, 29 октября, группа жителей Дагестана прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта в Махачкале после того, как туда прилетел лайнер из Телль-Авива. Причиной их атаки стал поиск прилетевших граждан Израиля на борту самолета. В результате вокруг стоящих на земле лайнеров начался хаос, парализовавший работу этого инфраструктурного объекта.

По словам Меликова, он призывает не к тому, чтобы «без суда и следствия» всех подвергнуть наказанию, а к исполнении распоряжений президента России и главы Следственного комитета, которые призвали объективно разобраться и наказать в первую очередь организаторов – тех, кто «спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей». headtopics.com

Ранее «МК» сообщил, как Меликов ответил экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову о «прощении» зачинщиков беспорядков в аэропорту. Глава Дагестана указал на то, что перед законом все равны.

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