Медсестры в медицине: роль, обязанности и сложности

Медсестра может назначить лекарство? Чем она отличается от фельдшера? И почему не переучивается на врача? А как разговаривать, если медсестра грубит?В больницах пациенты общаются с медсестрами больше, чем с врачами. Медсестры проводят много важных манипуляций и могут посоветовать, как сделать так, чтобы «не болело» или лучше получалось выполнять рекомендации врача. Но иногда даже у медицинских работников нет четкого представления, за что конкретно отвечает медсестра и чем она должна заниматься.

Также окружающим не всегда понятно, почему люди идут в эту профессию, а не становятся врачами и почему с медсестрами порой так сложно найти общий язы





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