Медик для школьника.

В Госдуме предложили ввести в штатное расписание школы должность медсестры и повысить зарплату школьных врачей. Что мешает реализации этого предложения?
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила прикрепить школьных врачей к медучреждениям, чтобы обеспечить им более высокий уровень зарплаты, социальные гарантии и достаточное время на работу с детьми. Также она выступила за то, чтобы ввести в штат школ должность медсестры. Сообщается, что предложение поддержали Минздрав, Минпросвещения и Роспотребнадзор.
Где на всех врачей найти Однако педагоги данной инициативе удивились. Возникает ощущение, что депутаты и чиновники живут в отрыве от реальной ситуации. Сегодня во многих регионах школьные врачи являются сотрудниками поликлиник. Реальная проблема в дефиците кадров, а не в отсутствии «прикрепления» к медучреждениям — медиков просто не хватает. Бывают случаи, когда ребёнку нужна помощь, а медработника просто нет в данный момент в школе. headtopics.com
«В Липецкой области школьные врачи и так прикреплены к медорганизациям, — рассказала aif.ru директор гимназии № 12 Ольга Уласевич. — У нас врачи не относятся к ведомству школы. И врачи, и медсёстры приходят в школы от поликлиник. К сожалению, в связи с нехваткой медицинских кадров, они зачастую курируют не одно образовательное учреждение, а сразу несколько, в том числе детские сады, поэтому постоянно в школе не находятся».
«Нам бы очень хотелось, чтобы в нашем штатном расписании была такая должность, как школьная медсестра, чтобы этот человек работал только в 12 гимназии, — отмечает директор школы. — Тогда нам не приходилось бы срочно искать специалиста, когда у ребёнка возникает необходимость обратиться к медику во время образовательного процесса. headtopics.com