Медведева рассказала о табуированной теме в фигурном катании

«В сфере спорта, особенно фигурного катания и художественной гимнастики, тема стоит очень остро. У нас это даже табуированная тема. Мы не раскрываем всех подробностей того, что с нами происходило в спорте», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев». headtopics.com

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