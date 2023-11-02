Медведев проиграл Димитрову, «Бавария» вылетела из Кубка Германии. Главное к утру

Российский теннисиств матче второго круга «Мастерса» в Париже, «Бавария» вылетела из Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2), который выступает в третьей лиге, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:3 в матче 1/8 финала кубка английской лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Российский теннисиств матче второго круга «Мастерса» в Париже, «Бавария» вылетела из Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2), который выступает в третьей лиге, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» со счётом 0:3 в матче 1/8 финала кубка английской лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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Парижский Роман: как Сафиуллин одержал самую яркую победу в карьереВ столице Франции наш теннисист выбил из борьбы вторую ракетку мира, Медведев проиграл Димитрову Прочитайте больше ⮕

«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из третьей лигиМюнхенская «Бавария» в гостях проиграла клубу из третьей немецкой лиги «Саарбрюккен» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Прочитайте больше ⮕

«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из Третьей лиги на 90+6-йЗавершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Саарбрюккеном», представляющим Третью лигу, и мюнхенской «Баварией». Прочитайте больше ⮕

«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв команде из Третьей лигиНа стадионе «Людвигспарк» в Саарбрюккене состоялась встреча 1/16 финала Кубка Германии, в которой «Саарбрюккен» принимал мюнхенскую «Баварию». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Прочитайте больше ⮕

Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову в матче второго круга «Мастерса» в ПарижеВ матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Болгарии Григора Димитрова (17-й в рейтинге ATP). Прочитайте больше ⮕

Медведев проиграл Димитрову и завершил выступление на турнире в ПарижеРоссийский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Прочитайте больше ⮕