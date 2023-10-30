Медведев получит бонус в 600 тысяч долларов за лучшие выступления на турнирах ATP 500

Париж (ATP). 1-й круг. Маррей играет с де Минауром, Тиафу – с Бубликом, Хачанов встретится с Перселлом, Сафиуллин – с Мюллером, Шелтон выбыл

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Шелтон пожаловался на смену мячей между турнирами: «Обычно у меня нет проблем с рукой, но это пятый турнир подряд с новыми мячами»

Джокович о том, что Надаль назвал его величайшим: «Горжусь тем, что мой главный соперник так сказал, но это обсуждение не для меня»

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Медведев — о Рублёве и Синнере: у них был потрясающий годДаниил Медведев, вышедший в финал турнира ATP-500 в Вене, оценил свои шансы на финал турнира, в котором его соперником станет победитель встречи Андрея Рублёва и Янника Синнера. Прочитайте больше ⮕

Чесноков: Синнер и Медведев находятся в прекрасной физической форме, просто монстрыСоветский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о финальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором за победу боролись россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Прочитайте больше ⮕

«Я позволяю своей ракетке говорить». Оже-Альяссим — о победе на турнире в БазелеКанадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Прочитайте больше ⮕

Медведев — Синнер: россиянин проиграл первый сет матча финала турнира в ВенеРоссийский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, проиграл четвёртой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру в первом сете матча финала турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Медведев — Синнер: россиянин сравнял счёт в матче финала турнира в ВенеРоссийский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, сравнял счёт в матче финала турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕

Медведев в трёх сетах проиграл Синнеру в финале турнира ATP-500 в ВенеРоссийский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, потерпел поражение в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Прочитайте больше ⮕