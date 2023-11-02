Машину разорвало надвое в результате ДТП в Самаре

На выезде из города возле пересечения с Волжским и Ракитовским шоссе автомобиль ВАЗ-2114 при перестроении столкнулся с иномаркой Opel. Отечественный автомобиль врезался в бордюр и ударился о столб, из-за чего машину разорвало пополам.

27-летнего водителя «ВАЗа» доставили в больницу в тяжелом состоянии. Движение на Московском шоссе было перекрыто до выяснения обстоятельств аварии. ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП Ранее, 25 октября, произошло ДТП с автобусом в Челябинске, в котором пострадали 12 человек. Пассажирский автобус «ЛиАЗ» маршрута № 483 столкнулся с легковым автомобилем Peugeot, после чего автобус врезался в столб. С различными травмами были госпитализированы 11 человек, один отказался от медицинской помощи.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ИЗВЕСТИЯ »

:

AİFONLİNE: Журналист «Известий» ранен при украинском обстреле ДонецкаВ результате атаки ВСУ на город в ДНР один человек погиб.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

IA_REGNUM: При обстреле Донецка пострадал оператор телеканала «Звезда»Оператор телеканала «Звезда» получил осколочное ранение в результате обстрела Будённовского района Донецка украинскими войсками, сообщается в...

Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »

SPORTBOX: Футболист клуба из Нижнего Тагила умер после ДТП на УралеФутболист пермского «Амкара» Кирилл Кочетов, выступавший на правах аренды за «Уралец‑ТС», скончался на 22‑м году жизни в результате ДТП, сообщает пресс‑служба клуба из Нижнего Тагила.

Источник: sportbox | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУВ Шебекино повредились корпуса одного из промышленных предприятий города в результате обстрела ВСУ.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Россиянин попал в реанимацию после обстрела ВСУ Белгородской областиВ Шебекино в результате обстрела со стороны киевских сил пострадал мужчина, он был реанимирован

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: В РПЦ призвали женщин рожать даже после изнасилованияИерей Филипп Ильяшенко, служитель храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, в интервью изданию 'Подмосковье Сегодня' призвал женщин сохранять ребенка даже в случае, если он был зачат в результате изнасилования

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »