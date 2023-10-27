Машинист московского метро стал лучшим в России

В столице завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди машинистов метро. Победителем стал сотрудник Московского метрополитена Павел Ткач, сообщили в столичной мэрии., мэр Москвы: «Павел пришел работать в электродепо „Сокол“ 10 лет назад. Он профессионально управлял различными типами подвижного состава. За это время столичное метро преобразилось: открыто свыше 100 новых станций, что привело к увеличению протяженности сети больше чем в 1,5 раза.

Федеральный конкурс профессионального мастерства среди машинистов электропоездов метро состоялся в России впервые. Участники показывали свои навыки на площадках транспортного комплекса столицы. Ткач в июне занял первое место в конкурсе «Московские мастера». Он управлял самыми разными типами поездов за свою карьеру, а сейчас возит пассажиров на современных составах

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