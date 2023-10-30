Махачкалинский аэропорт вернулся к полноценной работе

Аэропорт Уйташ возобновил прием и отправку самолетов с 14:00 по московскому времени. Ведомство отмечает, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие города.

В Росавиации рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее в аэропорту и в авиакомпаниях. Тем временем в компании "Аэрофлот" сообщили, что она также возобновляет выполнение рейсов в Махачкалу и из нее.

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