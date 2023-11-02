Маурисио Почеттино — о матче с «Блэкберном»: после субботы нам было важно выиграть матч

Главный тренер «Челси»высказался о победе над «Блэкберн Роверс» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«После субботы для нас было важно выиграть матч и пройти в следующий раунд соревнований. Было слишком много моментов, нам нужно быть более хладнокровными, но этого нельзя изменить с субботы по сегодняшний день. Со временем уверенность придёт.

Но было и много положительных моментов. Важно было остаться и пройти этот важный для нас турнир, укрепляя уверенность. Такие игроки, как Бенуа Бадьяшиль и Рис Джеймс, имели возможность сыграть один час. Это было важно. Я разговаривал со своими сотрудниками и сказал, что в ноябре это выглядело как предсезонная игра из-за сложившейся ситуации и прихода игроков в команду», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси». headtopics.com

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