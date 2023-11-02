Маурисио Почеттино: «Мы должны думать, что способны выиграть Кубок лиги. Мы не играем в еврокубках»

«Мы должны думать, что для нас это важный турнир. Мы не играем в еврокубках. Для нас это должно стать возможностью , равно как Премьер-лига и

Тен Хаг о 0:3 с «Ньюкаслом»: «Я должен взять ответственность на себя. Игра не соответствовала стандартам «МЮ». Мы старались, но этого недостаточно» Артета про 1:3 с «Вест Хэмом»: «Я два дня пытался предупредить игроков о том, что их ждет. «Арсенал» был недостаточно хорош, даже не близок к нужному уровню»

«Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг во 2-й раз за 4 сезона. Команде из 3-го дивизиона или ниже не проигрывали 23 года «Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 5 возможных и выиграла лишь 1 из 6 матчей в кубковом формате. Клуб не берет Кубок Германии 4 сезона – такого не было с 1990-х headtopics.com

Мостовой о Месси: «Еще 10 лет назад умудрялись спорить, кто лучше – Роналду или он. Но такого игрока не было и долго еще не будет. Лионель – лучший в истории» Фанаты «Барсы» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе «Реала» и кинули рядом с ним петарду перед класико. «Мадрид» пригласил пострадавшего и его семью на матч с «Валенсией»

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Почеттино: мы двигаемся то вверх, то вниз. Обстоятельства не позволяют развиваться быстрееГлавный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о трудностях в построении большого и конкурентоспособного клуба. Прочитайте больше ⮕

Маурисио Почеттино — о матче с «Блэкберн»: после субботы для нас было важно выиграть матчГлавный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Блэкберн Роверс» (2:0) в матче 1/8 финала кубка английской лиги. Прочитайте больше ⮕

Менеджер Емельяненко: «Сроки нахождения Александра в реабилитационном центре увеличатся»«Мы никуда не торопимся, не форсируем ситуацию с боями. Прочитайте больше ⮕

Тухель о вылете из Кубка Германии от «Саарбрюкена»: «Разумного объяснения нет, мы разочарованы. «Бавария» не была самонадеянной»«Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Прочитайте больше ⮕

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