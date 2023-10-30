В Москве мать зверски избитого младенца заявила, что ребенок был ее шансом выжить на пособия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 32-летняя мать младенца продолжает утверждать, что не избивала ребенка. Женщина сообщила, что сын стал для нее шансом выжить на социальные пособия, так как ее не брали на работу.

Россиянка обвиняет в избиении сына своего сожителя, находящегося в розыске за кражу. Мать пострадавшего ребенка арестовали на два месяца. Восьмимесячного младенца нашли в квартире по улице Нижегородская на востоке столицы с многочисленными травмами. После этого ребенка доставили в одну из детских больниц. headtopics.com

Медики диагностировали у мальчика застарелые и неправильно сросшиеся переломы плеча и бедер, а также гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщает Shot. Сейчас он в реанимации.

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