Мать пропавшей у сектора Газа немецкой девушки сообщила о ее смерти

Мастер татуировки и популярный блогер Шани Лук пропала в ходе нападения ХАМАС на участников музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в Израиле, неподалеку от границы с сектором Газа.Позднее ХАМАС опубликовали видео, судя по которым девушка была жива и находится в плену.

Кадры получили широкий общественный резонанс. Семья Шани Лук обратилась к властям Германии с просьбой помочь в поисках дочери.В понедельник мать Шани Лук сообщила немецким СМИ о том, что ее дочь погибла. Женщина пояснила, что эту информацию ей предоставили израильские военные, отмечает RTL.

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