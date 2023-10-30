Мать отравившихся при пожаре малолетних детей признали невиновной

Суд в Новосибирске признал невиновной мать, чьи дети отравились продуктами горения при пожаре в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного департамента Новосибирской области. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям 125 («Оставление в опасности») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем») УК РФ.

Ее вина не была доказана. По информации суда, в период с сентября 2020 года по декабрь 2022 года женщина не раз надолго оставляла двухлетнего сына и годовалую дочь без присмотра. Кроме того, в декабре 2022 года она поручила 19-летней няне следить за своими детьми. Та, в свою очередь, оставила малолетних без присмотра в квартире, где произошло возгорание. Во время пожара дети отравились продуктами горения и не смогли выжить.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Московский клуб поможет с формой сопернику по молодежной хоккейной лиге после пожара на арене в БрянскеМосковский «Юнисон» предложил помощь с формой «Брянску», хоккейная экипировка которого сгорела при пожаре на домашней арене, сообщает пресс‑служба столичного клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Прочитайте больше ⮕

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до трехЧисло пострадавших при пожаре на АЗС в Химках возле аэропорта «Шереметьево» увеличилось до трех. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах. Прочитайте больше ⮕

Два человека пострадали при пожаре на АЗС в ХимкахДва человека пострадали при пожаре на автозаправочной станции в подмосковных Химках. Об этом сообщили в МЧС 30 октября.К настоящему моменту горят газгольдер на АЗС и два автомобиля.Пожар локализован на площади 60 кв. м.Инцидент произошел в микрорайоне Клязьма-Старбеево, неподалеку от аэропорта Шереметьево. Прочитайте больше ⮕

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти человекЧетверо из них были доставлены в медицинское учреждение. Прочитайте больше ⮕

В Коми один человек погиб и двое пострадали при пожаре на нефтяном резервуареОдин человек погиб и двое пострадали в результате пожара на нефтяном резервуаре в Коми. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил техники безопасности подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба 'Лукойл-Коми'. Прочитайте больше ⮕

Лукьянцев: десятки украинских семей попросили РФ помочь вернуть отобранных Западом детейВ постоянное представительство России при ООН с апреля этого года обратились десятки украинских семей, которые проживают в западных странах, и попросили помочь вернуть их детей, отобранных службами этих государств Прочитайте больше ⮕