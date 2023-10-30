Мать через суд выселила из дома двух взрослых сыновей, не хотевших жить отдельно

В Италии мать через суд выселила двух взрослых сыновей из дома, пишет Oddity Central. Мужчины не хотели искать себе отдельное жилье и переезжать добровольно.

Как пишут СМИ, 75-летняя итальянка несколько лет пыталась уговорить 42-летнего сына и его 40-летнего брата, чтобы они начали жить отдельно. Мать говорила, что у них есть работа, поэтому они смогут оплачивать аренду жилья самостоятельно. Однако мужчины не хотели покидать родительский дом и не занимались хозяйством.

В итоге пенсионерка решила подать в суд на своих сыновей. Закон оказался на стороне итальянки, и мужчинам выдали уведомление о выселении. «Обязанность родителя обеспечивать содержание своих детей до достижения ими 18-летнего возраста, а не когда им исполнилось 40 лет», — прокомментировал приговор судья. headtopics.com

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