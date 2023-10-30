Мать найденного в квартире-свалке в Москве младенца арестована на два месяца

Мать девочки, найденной в квартире в квартире-свалке в Москве, была арестована на два месяца, до 28 декабря. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Таганского суда.

31-летняя женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья в отношении малолетнего лица. По пункту «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.Сирота, казалось бы: откуда в детдомах 20 тыс. «родительских» детей Более трети жителей домов ребенка скрыты от публичной статистики Восьмимесячного младенца со множественными травмами сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28 октября в похожей на свалку квартире.

Вечером того же дня уполномоченный по правам ребенка по столице Ольга Ярославская сообщила, что жизнь мальчика вне опасности, однако ребенка всё же доставили в реанимацию.

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