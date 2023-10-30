В документальном фильме"87-я неделя СВО" Владимир Соловьев беседует с еще одним героем нашего времени – замкомандира бригады с позывным Боцман.освободить донецкую – российскую землюБоцману 38. Воюет он уже давно, с 2014-го. Хотя, говорит боец, "на войне время очень медленно идет". До тех событий работал в Киеве, хотя сам с Новогродовки (ДНР).
На вопрос, почему тогда, почти 10 лет назад, пошел воевать за русский Донбасс, Боцман рассказывает свою – очень печальную – историю. "Мать убили. Она была мэром города. Когда началось движение по присоединению к России (особенно после Крыма), верилось, что все будет сразу", – вспоминает боец.
Его мать поддерживала это движение, а потом начались боевые действия, и часть территории Донецкой народной республики оказалась оккупирована киевским режимом. Женщину "приехали, забрали и увезли". Вероятно, это были укронацисты из "Правого сектора" (запрещена в РФ). headtopics.com
Боцману было тогда 28. Воевать за русский Донбасс он пришел рядовым, проделал путь от командира взвода до замкомандира бригады. Был и врио командира полка.