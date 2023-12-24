Матч Российской Премьер-лиги на стадионе Открытие Банк Арена

В рамках турнира МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур. Начало встречи 9 декабря 2023 года запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Открытие Банк Арена.





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