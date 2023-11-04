Матч «Осасуна» - «Жирона» завершился победой гостей

Матч прошёл на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, Испания. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «Жироны».На 25-й и 55-й минутах Анте Будимир отметился голами и вывел «Осасуну» вперёд.На 80-й минуте Виктор Цыганков вновь вывел «Жирону» вперёд.На данный момент после 12 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Жирона» является лидером чемпионата с 31 очком.

«Осасуна» находится на 11-й строчке с 13 баллами

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