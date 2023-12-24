Матч Фонбет Чемпионат КХЛ на стадионе Лужники

В рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ состоится матч, который пройдет на стадионе Лужники. Начало встречи запланировано на 24 декабря 2023 года в 14:00 по московскому времени.





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