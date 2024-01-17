Матч в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ

В рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ состоится матч, который пройдет на стадионе Ледовый дворец. Начало встречи запланировано на 17 января 2024 года в 19:30 по московскому времени.





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