Матч между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной»

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». Встреча интересна сама по себе, но особую важность ей придаётНесколько дней назад россиянин впервые вышел в основе «Сосьедада» – его команда на выезде победила «Буньоль» в Кубке Испании (1:0). Захарян провёл на пол 82 минуты, но ничего впечатляющего против любительского клуба не показал. Хотя начало положено: Арсен получил хорошую игровую практику. Осталось научиться влиянию на результат.

. Ведь пока «Барселона» весьма спокойно движется по сезону: четвёртое место и отставание от «Реала» в четыре очка не назовёшь катастрофой. Оно стало таким весомым после поражения в «эль классико». Но теперь новый матч и новая глава – нельзя уступать во второй встрече подряд, иначе «Сосьедад» подберётся на расстояние одного очка, а конкуренты по топ-4 убегут ещё дальше. Фаворит вроде бы понятен, но в последней игре победил клуб из Сан-Себастьяна (2:1). И сделал он это как раз в гостях

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