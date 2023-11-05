Матч ФК Краснодар - Крылья Советов

Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведётОвсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Иванисеня, Рахманович, Гарре. Краснодарцы находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 13 сыгранных матчей. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции.

У подопечных Игоря Осинькина 22 очка

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