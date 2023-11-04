Матч «Боруссия» Д - «Бавария»

Матч будет проходить на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах). «Боруссия» Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Джан, Ройс, Брандт, Мален, ФюллькругВ прошлом сезоне Бундеслиги команды в первом круге сыграли вничью со счётом 2:2. А уже в ответном матче «Бавария» обыграла «шмелей» со счётом 4:2.

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CHAMPIONAT: «Боруссия» Д — «Бавария»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Бундеслиги4 ноября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария».

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CHAMPIONAT: «Боруссия» Д — «Бавария»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляциюСегодня, 4 ноября, состоится встреча 10-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».

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CHAMPIONAT: «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч БундеслигиЛегендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».

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CHAMPIONAT: «Боруссия» Д — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30Сегодня, 4 ноября, пройдёт матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».

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CHAMPIONAT: «Боруссия Д.» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30Сегодня, 4 ноября, пройдёт матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».

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SPORTBOX: Бавария 4 ноября. Чемпионат Германии 2023-24. Протокол матчаОнлайн трансляция матча Боруссия (Дортмунд) - Бавария (Мюнхен), Чемпионат Германии 2023-24, 04 ноября

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