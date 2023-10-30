Масштабные благотворительные программы реализует партия «Единая Россия» в разных регионах страны. Новости. Первый канал

А «Женское движение Единой России» в Махачкале организовало для жен, сестер и матерей участников спецоперации медицинское обследование на выявление патологий молочной железы.

В новом отделении Республиканского онкоцентра диагностику прошли уже 200 женщин. Вопрос жизненной важности. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на полное излечение.Удмуртская Республика

Россия Последние новости Прочитайте больше: Первый канал Новости »

Гран-при России по фигурному катанию: результаты соревнований 28 октябряВ первый день третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске спортсмены показали короткие программы. Прочитайте больше ⮕

Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреевTelegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев. По данным канала, агрессивно настроенные люди выкрикивают антисемитские лозунги. Прочитайте больше ⮕

Росгвардия прибыла в аэропорт МахачкалыTelegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что бойцы Росгвардии с щитами и в касках вошли в аэропорт Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

УНИКС, 29 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаАвтодор - УНИКС, 29 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Единая лига ВТБ Прочитайте больше ⮕

Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта МахачкалыTelegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

В аэропорту Махачкалы толпа окружила прибывшего из Израиля мужчинуВ аэропорту Махачкалы толпа окружила прибывшего из Израиля мужчину и отобрала из него паспорт. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Прочитайте больше ⮕