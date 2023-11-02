Предприниматель Илон Маск согласился с заявлением о том, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом он написал 1 ноября в соцсети X.

Маск оставил комментарий под постом журналиста Дэвида Сакса, в котором он на основе статьи журнала Time сделал вывод об отсутствии у Украины возможности победить.Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому Украинского президента начали ругать американские СМИ Ранее, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон.

Также американское издание сообщило, что украинские военнослужащие игнорируют даже прямые приказы о наступлении из офиса Зеленского. По словам неназванного источника, военные хотят обороняться, сидя в окопах. Но так победить нельзя, признался он. headtopics.com

До этого, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom 20 октября заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он. headtopics.com

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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