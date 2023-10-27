Маск собрался трансформировать соцсеть Х в сайт знакомств

Как пишет портал Business Insider со ссылкой на источники, в четверг в Х прошло собрание с участием Илона Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. По данным собеседников издания, в ходе собрания Маск заявил, что «X в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком».

При этом, по словам источников, Маск не уточнил, каким именно образом Х трансформируется в сайт знакомств.. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента.

Маск неоднократно подвергался критике со стороны общественности за ряд решений. В частности, критику вызвали временная блокировка учетных записей ряда журналистов и восстановление ранее заблокированных аккаунтов, среди обладателей которых бывший президент США Дональд Трамп и скандально известный блогер Эндрю Тейт. headtopics.com

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