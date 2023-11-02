Маск предупредил о смертельной угрозе ИИ для человечества

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В Великобритании стартовал первый Глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта, на котором эксперты, политики и представители технологических гигантов обсудят аспекты, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Саммит проходит в Блетчли-парке, где в годы Второй мировой войны команда выдающегося английского математика и криптографа Алана Тьюринга, которого называют отцом современной информатики, расшифровала код «Энигма», использовавшийся на немецких шифровальных машинах.

Вместе с тем глава компаний X*, Tesla и SpaceX заявил, что искусственный интеллект может представлять и огромные возможности для человечества при условии успешного его использования в выгодном для людей направлении. Оцените материал Оставить комментарий (0) искусственный интеллектИлон Маск headtopics.com

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