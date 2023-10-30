Массовое отравление произошло на детском празднике в Уфе

В одном из заведений в Уфе несовершеннолетние гости детского праздника подхватили кишечную инфекцию, сообщили 30 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике Башкортостан.

«Нами получена информация о случае заболевании детей кишечной инфекцией. Все дети были на день рождении в одном из заведений города Уфы», — сказано в сообщении ведомства. Специалисты Роспотребнадзора совместно с центром эпидемиологии выехали в заведение, чтобы определить границу и выявить возможный очаг распространения инфекции, добавили в пресс-центре.

Повторение — мучение: реинфекция COVID-19 вдвое повышает риск смерти Почему иммунитет, уже знакомый с коронавирусом, слабо реагирует на новые штаммы BA.4 и BA.5 Ранее, 26 октября, в Красноярском крае были зафиксированы случаи заболевания 30 детей неизвестной инфекцией в поселке Ессей Эвенкийского района. headtopics.com

Этиология заболевания не установлена. По неподтвержденным данным, это может быть иерсиниоз. Состояние заболевших определили, как легкое. Никому из детей не понадобилась госпитализация, никаких тяжелых осложнений у них не зафиксировано.

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