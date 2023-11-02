Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Киев не может одержать победу в конфликте, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя. Соответствующее мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X*.

Маск таким образом прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском. Сакс согласился с автором материала, что Украина не сможет выиграть Россию, в то время как Зеленский оторван от реальности из-за его неспособности признать реальные шансы ВСУ и нежелании рассматривать мирные переговоры. Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что киевским властям не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования конфликта с Россией.

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