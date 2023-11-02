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Маск поддержал мнение предпринимателя Сакса о нереалистичных военных целях Украины

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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который назвал нереалистичными военные цели Украины

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Дэвид Сакс ранее назвал «моментом Кронкайта» статью TIME с откровениями помощников и советников президента Владимира Зеленского. Бизнесмен заявил, что военные цели Украины являются нереалистичными, потери - ошеломляющими, а коррупция в стране стала неуправляемой.

Сакс сравнил публикацию TIME с отчетом американского журналиста Уолтера Кронкайта. В 1968 году он вернулся из Вьетнама и заявил, в войне невозможно выиграть. После этого курс Вашингтона на продолжение конфликта лишился поддержки американцев.

«Теперь, когда истина ясна и неоспорима, прислушаемся ли мы к совету Кронкайта относительно этой войны?», - задался вопросом Дэвид Сакс. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал мнение коллеги в соцсети X. По его мнению, анализ событий на Украине является верным. headtopics.com

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