Мартин Брандл: «Ред Булл» жалеет, что нет доступа к Албону, готов поспорить»

«Он освоился и чувствует себя комфортно. Это кнут и пряник: некоторым пилотам необходимо, чтобы им положили руку на плечо, внимательно выслушивали, важны уверенность и ощущение ценности для команды.

Ральф Шумахер о развитии «Ред Булл» под Ферстаппена: «Так было с Михаэлем, Сенной и Хэмилтоном. Менее успешному напарнику приходится мириться» «Очень многие команды не уложились бы в положенные рамки». Тото Вольфф считает, что на Гран-при США могли дисквалифицировать половину гонщиков

Гюнтер Штайнер о протеже «Феррари»: «Я объяснил ему, что тебя всегда судят по твоим недостаткам. Вы знаете, как работает этот бизнес» Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» headtopics.com

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