Мария Миронова опубликовала фото с сыном, улетев за границу

Звезда растит сына от актера Андрея Сороки, который моложе нее на 19 лет. Миронова говорила в интервью, что возраст не имеет значения, когда людям комфортно и легко вместе, а осуждения со стороны ее мало интересуют. По словам артистки, она мечтала о втором ребенке, и ее молитвы были услышаны.

Знаменитость во второй раз забеременела в 45 лет, она рассказывала, что ее пугали «страшными диагнозами», однако актриса доверилась врачу, который настроил ее на «позитивный лад». Артистке было нелегко вынашивать ребенка, но никаких осложнений не возникло, и Федор появился на свет здоровым, сейчас мальчику четыре года.

У Мироновой от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым также есть 31-летний сын Андрей, он пошел по стопам знаменитых родственников. Звезда отмечала, что не препятствовала его желанию продолжать актерскую династию, а помогала готовиться к вступительным испытаниям, и сейчас гордится его успехами в профессии. headtopics.com

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